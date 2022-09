Vandalen in Antwerpen: Pieter van Hobokenstraat besmeurd met verf

Antwerpen Antwerpse snoepwin­kel The Munchies haalt snoep uit de rekken voor verstik­kings­ge­vaar

De Antwerpse snoepwinkel The Munchies heeft in overleg met het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) beslist het product ‘Jellysnack Assorted Flavors’ uit de rekken te halen en terug te roepen. In het snoepgoed zit het niet-toegelaten additief E407 dat in dit geval het product vaster maakt en zo bij kleinere kinderen verstikking kan veroorzaken.

