Vanaf zaterdag tweede veerboot over de Schelde

Brasschaat/Antwerpen Bras­schaats modelabel toont warm hart voor Oekraïne en Antwerpse daklozen

De oorlog in Oekraïne laat ook de Brasschaatse fashionista Ellen Kegels van LN Knits niet onberoerd. Het modemerk voor knitwear schenkt daarom tien procent van haar opbrengst aan het Rode Kruis in Oekraïne. Daarenboven gaat een deel van de opbrengst van de pop-upwinkel in Antwerpen naar het Antwerps thuis- en daklozenrestaurant Kamiano van kerkelijke lekengemeenschap Sant’Egidio.

30 maart