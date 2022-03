Vanaf nu kun je ook op café gaan in Nieuw Zuid: “Den Tripel flitst je terug naar vorige eeuw”

Wilrijk Politievak­bond neemt brandpre­ven­tie federale politie op de korrel na brand in Wilrijk: “Het is spijtig dat zo’n incidenten moeten gebeuren voordat men de veilig­heids­maat­re­ge­len serieus gaat nemen.”

Was er voor de site van de federale politie in Wilrijk überhaupt een brandpreventiedossier opsteld? Waren er problemen met de schietstand? En waarom is de brandpreventieadviseur van de federale politie vaak slecht bereikbaar? Het zijn allemaal vragen die de politievakbond bezighouden nadat op de politiesite in Wilrijk donderdagmiddag een loods helemaal uitbrandde. “In sommige klaslokalen zijn er netten gespannen om mogelijke brokstukken van het plafond op te vangen.”

11 maart