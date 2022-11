Vanaf 21 november schilderwerken in Antwerpse voetgangerstunnel, lift Rechteroever klaar in januari

Antwerpen Onbekende beschadigt voordeur aan Van De Nestlei

In de Van de Nestlei in de wijk Zurenborg heeft een onbekende dader in de nacht van vrijdag op zaterdag beschadigingen aangebracht aan de voordeur van een woning. Ook in de inkomhal lijkt het glas van de tweede deur op bepaalde plaatsen gebroken te zijn.

