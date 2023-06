Van Zomerfabriek tot Argentijns circus: ‘Zomer van Antwerpen’ van start

Programma feestjaar ‘Ensor2024' bekendge­maakt: “Zoveel meer dan maskers”

Antwerpen, Oostende en Brussel. De drie steden leven toe naar het grote Ensor-jaar 2024, wanneer het exact 75 jaar geleden is dat één van de grootste, moderne schilders uit onze contreien, overleed. Na maar liefst 27 verschillende expo’s in zijn geboortestad Oostende houdt ‘Ensor2024’ ook halt in Antwerpen met vier tentoonstellingen in ModeMuseum, FoMu, Plantin-Moretus én uiteraard ook KMSKA, dat de grootste Ensor-collectie ter wereld (!) bezit. “Ensor was een veelzijdig kunstenaar en uiteraard bracht hem dat ook in Antwerpen.”