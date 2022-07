Van Yalla Yalla tot SiamSally: in deze 6 restaurants in Antwerpen proef je de smaken van een wereldreis

Antwerpen/Temse Liet Antwerpse douanier met drankpro­bleem zich door Most Wan­ted-drugssmok­ke­laar omkopen? “Op twee jaar van zijn pensioen zou hij zich toch niet met criminelen inlaten”

De 58-jarige douanier die vorige week in een nieuw Sky ECC-onderzoek werd gearresteerd, blijft voorlopig in de cel. Hij zou volgens de procureur de Most Wanted-crimineel Tom Michielsen hebben geholpen bij drugssmokkel. “Mijn cliënt is enkele jaren geleden zelf door drugscriminelen bedreigd via WhatsApp en ook fysiek aangepakt", zegt advocaat Mathias De Daele.

