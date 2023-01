Van vegan fine dining tot een terugkeer naar de brasserie van weleer met Vlaamse oerklassiekers: deze acht Antwerpse restaurants zagen in 2022 het levenslicht

Hoboken Vuurwerkex­plo­sie vernielt inkomhal van flatgebouw in Hoboken: daders hangen spandoek op

In de Praaglaan in Hoboken is in de nacht van donderdag op vrijdag een vuurwerkbom ontploft. Dat bevestigt het Antwerps parket. De exacte omstandigheden van het incident worden nog onderzocht, maar de deur van het getroffen pand is volledig vernield door de impact. De daders zouden ook weer een spandoek hebben opgehangen. Een link met het drugsmilieu wordt onderzocht.

