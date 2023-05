Van tweedeklasser zonder centen tot bijna-kampioen, ex-bestuurslui zijn blij met huidig succes Antwerp: “Al die slapeloze nachten zijn niet voor niets geweest”

Twee Vlaamse koppels zitten vast in hotel op Italiaanse berg: “Het personeel serveert ons ontbijt maar weet niet eens of hun huis nog recht staat of dat hun familie nog leeft”

“We zitten vast op een berg. De enige weg terug is via een brug. Die staat volledig onder water. Áls ze er nog staat.” Twee koppels uit Antwerpen zitten vast in het wijngaardhotel bovenop een berg in Forlì. Het is één van de vele gebieden in Noordoost-Italië dat getroffen is door hevige regenval, overstromingen en aardverschuivingen. Intussen is het quasi gestopt met regenen, maar het hele land houdt zijn hart vast, want vrijdag komen er nieuwe stortbuien. “Het is verschrikkelijk, het doet aan Luik denken twee jaar geleden bij ons.”