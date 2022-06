Van Stockholm tot Los Angeles: V Pizza opent zaak in Antwerp Tower

ANTWERPENNa Stockholm, Malmö, en Los Angeles zet V Pizza nu ook voet aan wal in Antwerpen en vult het één van de laatste lege ruimtes in van de vernieuwde Antwerp Tower. Verwacht je aan ‘premium fast fine’ zuurdesem pizza’s en verlichtende salades in een bijzondere setting.”

V debuteerde in 2017 in het Zweedse Stockholm, toen nog onder de noemer ‘1889', het geboortejaar van de bekende pizza margherita). De pizzazaak groeide in geen tijd uit tot een culinaire hotspot met een extra locatie in Malmö. In 2019 volgde Los Angeles en nadien Riyad in Saoedi-Arabïe.

Met Antwerp Tower hebben we de ideale plek voor V Pizza gebvonden om centraal in de stad uit te groeien tot een ’vibrant’ pizza hangout”, zeggen Willem van der Zee en Marc Reijntjes van V Pizza. “Er zijn trouwens nog heel wat plannen. Zo mikken we onder meer op tal van andere V Pizza’s in België; op termijn denken we aan tien nieuwe vestigingen.”

Honing en rode biet

“De V staat voor de Romeinse V, waarmee het alle vijf de zintuigen wil stimuleren in een zeer decoratieve en stijlvolle setting. Even zo karaktervol zijn natuurlijk de pizza’s; op basis van zuurdesem deeg en afgebakken in een op maat gemaakte pizza-oven, overgevlogen vanuit het Italiaanse Genua. Ons team bereidt de pizza’s, Genovese-stijl, op enkele minuten tijd. Fast Fine Dining dus. Snel, maar vers én premium. En we pakken graag uit met onze signature selectie. Wat gedacht van My Favorite Beet, met geroosterde biet, geitenkaas en verse basilicum? Of de Bee Sting Pizza; pikante Italiaanse salami met honing en chili?”

Volledig scherm Het stijlvolle interieur van V Pizza. © Klaas De Scheirder

