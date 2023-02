Van ‘smashed’ burgers tot visburgers en Japanse burgers: bij deze zes adresjes eet je de lekkerste hamburgers in Antwerpen

Antwerpen Vier duurzame projecten uit Antwerpen en Zeebrugge maken kans op Sustaina­ble Port Award

Op 5 mei reiken Port of Antwerp-Bruges, Maatschappij Linkerscheldeoever, Alfaport Voka en Apzi-Voka de Sustainable Port Award uit. Deze award bekroont een duurzaam initiatief in het havengebied. De finalisten werden vandaag bekend gemaakt tijdens een persvoorstelling in het Havenhuis in Antwerpen. De genomineerden zijn: Victrol (Antwerpen), TotalEnergies (Antwerpen), ICO (Zeebrugge) en Boluda Towage (Zeebrugge & Antwerpen).