Van Sensoa tot Sportpaleis: dit zijn de deelnemers van Antwerp Pride Parade

ANTWERP PRIDE Antwerp Pride geeft starschot van vijfdaagse reis richting Queertopia: “Ik zie de toekomst rooskleu­rig in, we komen van héél ver”

Met Gregory Frateur, Miss Angel, Charles en - een klein akkefietje met - Liliane Saint-Pierre kende Antwerp Pride 2022 letterlijk en figuurlijk een hete en stomende start. De aftrap van vijf dagen liefde over de hele stad werd woensdagavond gegeven in OLT Rivierenhof in Deurne. “Queertopia? Dat is mijn zoontje van acht die nu al naar huis komt met zowel jongens als meisjes, dat is onze toekomst.”

11 augustus