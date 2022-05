Van ‘mosselkaai’ tot park en ondergronds parkeren: zo verliepen de voorbije 150 jaar aan de (Gedempte) Zuiderdokken

IN BEELD. Zo hebt u hem nog nooit gezien: Bart De Wever speelt overtuigen­de gijzelne­mer tijdens oefening van politie en brandweer: “Ik wil de burgemees­ter spreken!”

De Antwerpse politie en brandweer hebben woensdag een demonstratie in Antwerpen gegeven waarbij burgemeester Bart De Wever (N-VA) optrad als gijzelnemer. In de stad is een intense samenwerking ontstaan tussen politie en brandweer in de Casualty Extraction Rescue Teams (CE-RT). De voorbije maanden werden in die teams al honderden politie- en brandweermensen opgeleid.

18 mei