Van Mister Spaghetti tot Da Vinci: 6 leuke adresjes in Antwerpen waar je kan genieten van heerlijke ‘al dente’ pasta

Antwerpen/Borgerhout Steeds meer Antwerpena­ren zoeken hulp door energiecri­sis: EcoHuis krijgt 2,5 keer zoveel aanvragen voor advies om facturen te drukken

Het klinkt bijna als een bede van Antwerps schepen van Sociale Zaken Tom Meeuws (Vooruit): “De overheid kan niet alles oplossen. Maar als je vragen hebt over energiesteun, over verbouwen of over je voorschotfacturen: kom dan naar het EcoHuis of het OCMW.” De stad breidt inmiddels haar team uit van energiescanners die bij je thuis zeer gericht advies geven om energie te besparen.

24 oktober