Van Mechelen tot Turnhout: 5 foodtruckfestivals waar je geniet van zomerse hapjes in de provincie Antwerpen

Vijf Antwerpse tramlijnen onderbro­ken van 8 tot 11 juli

In Antwerpen zal er van zaterdag 8 tot en met dinsdag 11 juli ernstige hinder zijn voor het tramverkeer in de binnenstad. Voor werken op de Belgiëlei en op het kruispunt van de Grotesteenweg met de Singel in Berchem moet het tramverkeer op beide locaties worden onderbroken. Vijf tramlijnen ondervinden daar hinder van.