Van koffieblog tot miljoenenbusiness: “Met één druk op de knop kan je thuis of op kantoor barista spelen”

Antwerpen Zeno X Gallery viert veertigste verjaardag met toptentoon­stel­ling op het Antwerpse Zuid

De befaamde Zeno X Gallery bestaat veertig jaar en viert deze verjaardag met een reeks tentoonstellingen die de verschillende decennia van de galerij belichten. ‘40 YEARS Zeno X Gallery: the nineties’ presenteert vanaf 2 april de zeven kunstenaars die de galerie hebben vervoegd in de jaren negentig. Van Luc Tuymans tot Marlene Dumas en Johannes Kahrs: tot 7 mei kan u in de galerij op het Antwerpse Zuid van deze topkunst genieten.

29 maart