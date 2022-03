Van Edegem tot Hoevenen: op deze 6 gedeelde werkplekken in de regio Antwerpen til jij jouw productiviteit naar een hoger niveau

Antwerpen Granaat­gooi­er van Sterlinger­straat in Borgerhout zal op 15 juni voor de rechtbank verschij­nen

De correctionele rechtbank heeft dinsdagvoormiddag besloten dat de zaak van een 21-jarige granaatgooier op 15 juni voor de rechtbank zal komen. In de nacht van 25 op 26 maart gooide de jongeman een granaat onder een auto in de Sterlingerstraat in Borgerhout. Ook liet iemand een tag achter op de garagepoort: “Mounir informant.” Dat had betrekking op de bewoner.

22 maart