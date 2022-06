Van doodse site naar groene speel-, sport- en ontmoetingsruimte: zo zal de Slachthuiswijk er binnenkort uitzien

De herontwikkeling van de Slachthuiswijk in Antwerpen-Noord staat al een tijdje gepland. Eind 2017 werd daarvoor een masterplan goedgekeurd, in februari 2020 stelde de stad een ontwerpteam aan voor de nieuwe en bestaande publieke ruimte in het gebied. Het voorontwerp voor de eerste twee fases van de publieke ruimte (de buurt rond de Kalverwei en de slachthuishallen, de zone Noordschippersdok en het Kalverpad) is goedgekeurd in oktober 2021. Het definitieve ontwerp voor de eerste fase is nu goedgekeurd en omvat de buurt rond de Kalverwei en de slachthuishallen.

Dam-route

Het ontwerp voorziet in een aanleg van circa 39.000 m² groene, publieke ruimte. De bestaande bomen worden zo veel mogelijk behouden, er is ruimte voor toekomstbomen en diverse mixen van heesters, vaste planten, kruiden, grassen en bloemen om een ‘ruig’ karakter op te roepen. Er is ook meer verblijfs- en speelruimte gecreëerd doordat een deel van de bovengrondse parkeerplaatsen is verplaatst naar een ondergrondse parking. Er worden 142 parkeerplaatsen voorzien. Een netwerk van paden voor voetgangers en fietsers, de zogenaamde ‘Dam-route’, zal alle verschillende plekken met elkaar verbinden.

Slachthuiswijk: het toekomstbeeld van het Lobroekplein.

Huiskamer

De drie deelruimten Lobroekplein, Kalverwei en Oude Kalverstraat gaan als eerste in uitvoering. Het Lobroekplein wordt de ‘huiskamer’ van de wijk: er is plek voor een lokale markt, een buurtfeest, een rommelmarkt of muziekevent op maat van de wijk. Er komen terrassen voor de bestaande en nieuwe horecazaken, een speelfontein, een sportveld en enkele speelaanleidingen omringd door bloemrijke lindes. Nieuw in het ontwerp zijn onder andere fietssuggestiestroken, een groene buffer tussen het plein en de rijweg, en de uitwerking van de straten die uitgeven op het plein als groene woonerven.

Slachthuiswijk: het toekomstbeeld van het Hallenplein.

Conflictvrij kruispunt

​De Kalverwei wordt een buurtpark met speel- en sportplekken. De Weilandstraat wordt een doodlopend woonerf, zodat de Kalverwei één doorlopende, groene ruimte vormt. Aan de overgang van de Kalverwei naar het Lobroekplein is een locatie voorzien voor een permanent kunstwerk.

De Oude Kalverstraat, de entree van de Slachthuiswijk, wordt een ruime hoofdstraat met een groene uitstraling. De fiets- en voetpaden zijn gescheiden van de rijbaan door een groene berm. In de straat wordt onder een dubbele bomenrij geparkeerd. Nieuw is onder andere de aangepaste inrichting van het kruispunt met de Slachthuislaan tot een volledig conflictvrij kruispunt met een extra afslagstrook vanaf het noorden, bredere fietspaden, ruimere wachtplaatsen voor fietsers, conforme markeringen en voorzieningen voor een integraal toegankelijk openbaar domein.

Slachthuiswijk: het toekomstbeeld van de Hallentuin.

Stille watertuin

Het ontwerp van de Slachthuiswijk omvat ook het Hallenplein - een groen, autovrij plein -, de Hallentuin - een stille watertuin langs de nieuwe campus van AP Hogeschool -, de straten van de Kalverweibuurt - die zijn uitgewerkt als woonerven met meer groen langs de gebouwen en extra ontmoetings- en zitplekken - en de Lange Lobroekstraat - die een woonstraat wordt.

Als alles vlot verloopt, zal de aanleg van het eerste stuk van de eerste fase - Lobroekplein, Kalverwei en Oude Kalverstraat - midden 2023 starten.

