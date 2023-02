Van de ‘vader Theresa van Borgerhout’ naar take-away voor daklozen: dit was het gala van de Gouden Reuskens

Antwerpen ASSISEN LIVE. “Achteraf gezien verschiet ik er niet van dat hij een moordenaar is. Hij heeft daar het ideale karakter voor.”: Speurders kwamen op tweede zittings­dag onderzoek naar de glazenwas­ser­moor­den uitleggen

De tweede dag van het assisenproces tegen glazenwasser Stephaan Du Lion (58) belooft interessant te worden. Onderzoeksrechter Van Santvliet en vier rechercheurs van de federale politie Antwerpen komen uitleggen hoe het onderzoek naar Du Lion in zijn werk ging en hoe een onverwachte DNA-match 5 jaar geleden hem uiteindelijk de das om deed. Vooral het verhoor van een jeugdvriend van Du Lion gaf een luguber inzicht in zijn persoonlijkheid. “Ik denk dat hij na die eerste zedenveroordeling slimmer is geworden en na een verkrachting een vrouw niet meer zou laten leven.”

6 februari