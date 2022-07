Van corruptie verdachte douanier mag gevangenis verlaten: “Niets met drugs te maken”

Lees alles over de Antwerpse drugsoorlog in ons dossier .

De douanier met een lange staat van dienst was op de radar van de federale politie gekomen door gekraakte Sky ECC-berichten van Tom Michielsen, een drugssmokkelaar uit Hoevenen (Stabroek) die zowel door de Belgische als Nederlandse politie gezocht wordt en geseind staat in de Most Wanted-lijst van Europol. Hij zou de douanier uit Temse hebben omgekocht om drugstransporten voorbij de douanecontrole te krijgen. Michielsen sprak in Sky ECC-berichten over de douanier en over hoe hij moest worden benaderd.