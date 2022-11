Van Aert? Van der Poel? Of tóch Pidcock? Kruim van veldrijden zondag aan de start op strand van Sint-Anneke

AntwerpenKrijgen we een ‘old skool’ duel tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel? Of gaat wereldkampioen Tom Pidcock met de overwinning aan de haal? Dat komen we zondag te weten, tijdens de achtste manche van de UCI Wereldbeker veldrijden aan het Sint-Annastrand op de Antwerpse Linkeroever. Leuk weetje: het parcours van de bekende Scheldecross is deze keer vólledig hertekend. En ook voor wie zondag voor het ‘extra-sportieve’ naar Antwerpen afzakt, is er goed nieuws: Discobaar A Moeder komt plaatjes draaien.

De winter staat voor de deur en dan schakelt de cyclocross traditiegetrouw naar een hogere versnelling. Een even gekende traditie is de passage van de veldrittrein in Antwerpen met de jaarlijkse Scheldecross. Op zondag 4 december tekenen de beste cyclocrossers ter wereld present om het tegen elkaar op te nemen op en rond het strand van Sint-Anneke op Linkeroever.

Vanaf dit jaar maakt de cross deel uit van de Wereldbeker veldrijden. Dit klassement werd volledig hervormd en is opnieuw het belangrijkste regelmatigheidscriterium in het veldrijden. Naast veldritten in de Verenigde Staten, Tsjechië, Frankrijk, Italië, Nederland en nieuwkomers Ierland (Dublin) en Spanje (Benidorm), vormt nu ook de cross in Antwerpen een van de vijf manches die in ons land plaatsvinden.

Quote Start en aankomst liggen nu op de Wandeldijk dicht bij het strand. De cross krijgt ook een uitdagende brug en de renners passeren langs openlucht­zwem­bad De Molen en dwars door de Antwerp City Camping. Bart De Wever , Burgemeester

Na zeven manches kleurt de top drie in het klassement van de elite mannen zeer Belgisch, met zandkoning Laurens Sweeck aan kop, op de voet gevolgd door Eli Iserbyt en kersvers Europees kampioen Michael Vanthourenhout. Bij de dames is het dan weer al Nederland wat de klok slaat met aan de leiding het jonge talent Fem van Empel, gevolgd door de revelatie en het nog jongere Nederlandse talent Puck Pieterse en daarachter Ceylin del Carmen Alvarado.

“Dwars door de camping”

“Het parcours is voor deze editie helemaal hertekend,” weet Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA), die zondag de prijsuitreiking voor zijn rekening zal nemen. “Zo liggen start en aankomst nu op de Wandeldijk dicht bij het strand, krijgt de cross ook een uitdagende brug en passeren de renners langs openluchtzwembad De Molen en dwars door de Antwerp City Camping. Dankzij de passage langs de Schelde ter hoogte van de jachthaven komt de wereldberoemde Antwerpse rede meer dan ooit in beeld. Al deze nieuwigheden zorgen voor een uitdagender parcours voor de veldrijders en een mooiere omloop voor de supporters ter plaatse en thuis voor de televisie.”

Niet alleen de fraaie setting is een reden om naar de cross op Sint-Anneke uit te kijken. Zondag wacht het eerste duel van tussen veldrittoppers Wout van Aert en Mathieu van der Poel van deze winter. “Zij nemen het uiteraard niet alleen tegen elkaar op”, zegt de CEO van Flanders Classics, Tomas Van Den Spiegel. “Er is ook nog wereldkampioen Tom Pidcock. En het is natuurlijk ook uitkijken naar de mannen die de voorbije weken het spektakel in de UCI Wereldbeker veldrijden verzorgden. Daarnaast zijn we uiteraard benieuwd naar wat de jonge garde die bij de vrouwen de voorbije manches het mooie weer maakte, in haar mars heeft op het strand van Sint-Anneke.”

Kennedytunnel afgesloten

Zoals elk jaar wordt supporters aangeraden om ‘Slim naar Antwerpen’ te komen. Met andere woorden: met de wagen tot aan de evenementensite rijden is géén goed idee. Let ook: de Kennedytunnel is op de dag van de cross voor werken volledig afgesloten richting Nederland, en zijn er slechts twee versmalde rijstroken ter beschikking richting Gent.

Naast openbaar vervoer, de gratis veerdienst tussen ponton Steenplein en Linkeroever of DeWaterbus kunnen crossliefhebbers het gemakkelijkst met de fiets komen. Er wordt een extra grote fietsenstalling naast de inkomzone aan het Sint-Annastrand voorzien.

Wie tóch met de wagen komt, zet die best op een van de Antwerpse park and rides en vervolgt zijn/haar tocht met het openbaar vervoer of de fiets. Alle mobiliteitsinfo is te vinden op de www.slimnaarantwerpen.be.

