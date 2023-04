Valaar viert dubbel feest tijdens rommelmarkt: Michel Willemsplein wordt ingehuldigd

Unicum: muziekvere­ni­gin­gen van Antwerp en Malinwa verbroede­ren voor bekerfina­le: “Zolang we samen spelen, is er harmonie”

De harmonieën van KV Mechelen en Royal Antwerp zorgen zondag voor een unicum in het Belgische voetbal: ze zullen voorafgaand aan de bekerfinale samen een rondgang maken in het Koning Boudewijnstadion en samen elkaars supportersliederen spelen. “Na het fluitsignaal kan er van alles gebeuren, maar zolang we samen spelen, is er harmonie.” De Malinwa Harmonie komt overigens in stijl naar de Heizel en heeft daar ook een goede reden voor.