Vakbondsactie bij De Lijn: waar in Antwerpen ondervindt u hinder?

Antwerpen Pablo (28) ontwerpt eigen juwelen in nieuw atelier 777: "Ook andere jonge makers kunnen hier terecht”

Gigantische lelies, de geur van wierrook en diepblauw geschilderde muren: de nieuwe winkel van Pablo Cepeda (28) is klaar voor de feestelijke openingsavond op vrijdag. 777 is in de eerste plaats een atelier waar Pablo zijn eigen juwelen maakt en verkoopt, maar het is ook een multidisciplinaire studio waar iedereen zich thuis moet voelen en waar ook andere jonge ontwerpers hun producten kunnen tentoonstellen. “Ik wil mensen het gevoel geven dat ik zelf nodig had: dat je gewoon jezelf mag zijn.”

