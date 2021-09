Vakbonden voeren actie tegen privatisering van de zorg

“In het Vlaams Parlement is een voorstel van privatiseringsdecreet in behandeling dat toelaat dat openbare zorgbedrijven vzw’s en vennootschappen kunnen oprichten. Ook commerciële partners zullen kunnen toetreden tot een welzijnsvereniging, wat leidt tot meer privatisering en zelfs commercialisering van de openbare zorg”, aldus Freddy De Wilder, gewestelijk secretaris van het ACV. “ACV Openbare Diensten heeft de voorbije maanden alles gedaan om het Vlaams Parlement ervan te overtuigen het voorstel van decreet in te trekken of minstens fundamenteel te wijzigen. We zochten samenwerking met de academische wereld, publiceerden opinies in kranten en gaven onze visie tijdens een hoorzitting in het Vlaams Parlement. We kregen veel steun, zelfs uit onverwachte hoek, zoals van Zorgnet-Icuro. Met veel actoren uit zorg en welzijn werd een open brief gepubliceerd waarbij werd gewezen op de gevaren van commercialisering.”