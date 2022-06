Vakbonden Eurochem hopen snel duidelijkheid te krijgen over Antwerpse meststoffenfabriek

Regio Antwerpen Nog op zoek naar een lokaal cadeautje voor Vaderdag? Dit zijn onze acht tips!

Naar jaarlijkse gewoonte vieren we onze vaders op de tweede zondag van juni, dit jaar leggen we papa’s dus op 12 juni eens extra in de watten. Met deze acht cadeautips maak je niet enkel de lokale handelaars blij, maar scoor je ook gegarandeerd bij je papa, vake, pa of padre!

