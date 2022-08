VAKANTIETIPS VOOR DE THUISBLIJVERS. Skiën tijdens een hittegolf in Antwerpen: “De piste helemaal voor jou alleen”

AntwerpenZit jij vandaag niet ergens op een strand in Turkije? Staat je tent gewoon in je tuin en dus niet op een camping in Zuid-Frankrijk? Geen Oostenrijkse koeien die je ’s ochtends wakker loeien? Geen nood, ook in Vlaanderen kan je heerlijk op vakantie. Onze regiojournalisten testen de leukste uitstapjes voor jullie uit. Vandaag: skiën en snowboarden tijdens een hittegolf in het Wilrijkse Aspen.

Lees meer vakantietips voor thuisblijvers in ons dossier.

Van kafka gesproken. Terwijl Vlaanderen gebukt gaat onder een hittegolf, maken Greetje, Tessa, Raf, Lauranne en ik ons klaar om een skihal met een temperatuur van -3 graden Celsius te betreden. In het ‘Skigebied Aspen’ in district Wilrijk kan je namelijk 365 dagen per jaar van de 240 meter lange skipiste roetsjen. Toegegeven, ik moest even grinniken toen ik de opdracht op mijn bord geschoven kreeg, maar skiën tijdens de zomermaanden is eigenlijk helemaal zo gek nog niet.

Ten eerste heb je de rol die het vervult als sport. In juli en augustus nemen zo’n 1.200 kinderen deel aan de ski- of snowboardkampen in Aspen. Ook verschillende clubs maken dankbaar gebruik van de rustige zomer om zich voor te bereiden op het aankomende winterseizoen. En dan heb je nog de losse flodders zoals wij, die in de plaats van een pint op café het eens over een andere boeg willen gooien. We opteren voor een ticket van twee uur want dat ‘zal toch al meer dan genoeg zijn’. Materiaal zoals ski’s, een snowboard, kleren en een helm zijn ter plaatse aan de balie te huur. Wie eigen gerief bij heeft bespaart 10 euro.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Links zie je één van de twee liften die je tot boven brengt. © Tessa Kraan

Voor we de piste opgaan moet ik opnieuw iets bekennen: ik ben geen sneeuwprinses. Na ettelijke skikampen als kind moest ik de handdoek in de ring gooien omdat het blijkbaar echt niet de bedoeling is om de hele berg naar beneden in een ‘pizzapunt’ te skiën.

Idyllisch

Dan maar snowboarden, maar tijdens mijn laatste sneeuwreis naar Oostenrijk vijf jaar geleden constateerde de dokter het ergste geval van streptokokken die hij ooit zag en was ik veroordeeld tot een week in bed. Wat ik me wel duidelijk van die reizen herinner, zijn de machtige natuur en idyllisch besneeuwde landschappen die opdoemen terwijl je -zij het elegant of niet- naar beneden glijdt.

(Lees verder onder de foto’s)

Volledig scherm Een duo van garnaal- en kaaskroketten. © Tessa Kraan

Volledig scherm Een croque-madame. © Tessa Kraan

Ik hoef u niet te vertellen dat die magie in Wilrijk ontbreekt. De skipiste bestaat uit een gigantische ijzeren constructie gevuld met 6.000 vierkante meter kunstsneeuw en een freestylepark voor de durvers onder ons. Aspen probeert de skiër wel te verleiden door een Zwitsers bergdecor op de muren te schetsen. Laat dat aan de verbeelding over. Wel uniek is het zicht op ‘t stad wanneer je helemaal bovenaan op het skiplatform naar buiten kijkt.

Quote Onze conclusie? Een paar uur snowboar­den in Aspen is een welkome afwisse­ling voor de klassieke daguitstap­pen naar een zwembad of het park. De piste is niet lang, dus is het mogelijk op je eigen tempo naar boven en naar beneden te gaan zonder een last te zijn voor je gezelschap

Om boven te geraken stap je eerst op één van de twee liften die 66 keer per minuut naar boven gaan. Zeker op een rustige dag als vandaag is aanschuiven verwaarloosbaar. Heerlijk is die open piste als je je tocht naar beneden aanvat. Met respect voor ruimte van de enthousiaste skimonitors en hun groepjes kan de fun beginnen. De eerste keer is altijd spannend, maar al snel krijgen we de smaak te pakken. Greetje, Raf en Lauranne laten zien hoe het moet en zijn al beneden nog voor ik mijn bindingen deftig vast heb kunnen maken. Ieder op z’n tempo gaan we enkele keren naar boven en naar beneden.

(Lees verder onder de foto’s)

Volledig scherm Van skiën krijg je honger. De brasserie van Aspen biedt de mogelijkheid om even tot rust te komen en een hapje te eten. © Tessa Kraan

Na zo’n drie kwartier hebben we het wel gehad en trekken we naar de brasserie. Deze is op drie andere tafels na leeg en oogt dus bijzonder groot, net als onze honger. Geen schnitzels of flammkuchen in Aspen, wel kaas- en garnaalkroketten, croque monsieurs en pasta’s. De bediening is razendsnel, al laat de ober ons weten dat het in de wintermaanden full house is en geen enkele stoel vrij is. Nog een reden om in de zomer te gaan skiën in eigen land. Neen, je luncht er misschien niet met zicht op de Mont Blanc, maar je hoeft je langs de andere kant ook niet in bochten te wringen voor bord spaghetti dat eigenlijk toch niet zo lekker is.

Denkbeeldige Flügel

Al is belangrijker dan de lunch op een skivakantie de après-ski. Verleidelijk is het eigenlijk niet tijdens deze periode van het jaar, en als je de verlieslatende rentabiliteit even vergeet zal dat ook de reden zijn dat de après-skihut tijdens de zomermaanden gesloten is. Na een denkbeeldige Flügel trekken we terug de piste op voor de laatste paar afdalingen. De kampen zijn ook weer op gang gekomen, in de namiddag is het al iets drukker. Een bende vrienden bereidt zich voor op het snowboardseizoen, net als een jong gezin waarvan de kleinste al beter skiet dan de papa.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Raf in actie. © Tessa Kraan

Onze conclusie? Een paar uur snowboarden in Aspen is een welkome afwisseling voor de klassieke daguitstappen naar een zwembad of het park. De piste is niet lang, dus is het mogelijk op je eigen tempo naar boven en naar beneden te gaan zonder een last te zijn voor je gezelschap. Aanschuiven is tijdens de zomer ook niet aan de orde, wat haaks staat met een echte sneeuwvakantie waar geregeld ellenlange rijen aan de skilift of materiaalverhuur staat. En geef nu toe: Is er iets snoeziger dan een warm ingeduffeld kind dat voor de eerste keer op ski’s staat?

Kostenplaatje van een middag in Aspen - Twee uur toegang tot de piste: 20 euro (vier uur kost je dan weer 25 euro) - Materiaal (ski’s, snowboard, skikleren, wanten, helm,...): 10 euro -Lunch in de brasserie: koffie: 2,60 euro Twee garnaalkroketjes en/of kaaskroketjes: 15,5 euro In totaal voor 5 personen met één gerecht: 95 euro -Totaal voor vijf personen zonder eigen materiaal: 245 euro Meer informatie via de website.

LEES OOK

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.