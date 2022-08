VAKANTIE OP DE VLUCHT. Yamen (16) overleeft twee jaar in een vluchtelingenkamp in Syrië voor hij in Antwerpen strandt: “Liever nog dan een reis zou ik mijn verjaardag eens willen vieren”

ANTWERPEN Louis ‘bekendste dakloze van ’t stad’ Michielsen geëerd met eigen plaatsnaam: “Hij was de échte burgemees­ter van de stations­buurt”

Het naamloze pleintje in het Antwerpse Statiekwartier gaat voortaan door het leven als ‘Louis Michielsen Plaats’. Een ode aan de bekendste zwerver van ’t stad, die in 2019 overleed. Het naambord is donderdag onthuld door zelfverklaard schijnburgemeester ‘BDW’. “In tegenstelling tot de meeste straatnamen die naar personen vernoemd zijn, was Louis wel degelijk een deel van het plein.” Eerbetoon aan een ‘schone mens’.

11 augustus