Vader moet zoon zonder rijbewijs ophalen en stuur overnemen na politiecontrole

Antwerpen “We zijn blind aan het varen”: districts­sche­pen negen dagen zonder enig communica­tie­mid­del door cyberaan­val

De stad Antwerpen gaat al sinds 6 december gebukt onder een cyberaanval. De dienstverlening loopt in het honderd, maar ook voor de raadsleden en schepenen was het moeilijk werken de voorbije tien dagen. Ook districtsschepen Tom Van den Borne (Groen) zat tot woensdagavond zonder mailbox of agenda. “Die hebben we nu terug, maar volledig leeg: alle mails en afspraken zijn weg”, aldus Van den Borne.

15 december