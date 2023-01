Vader die eigen dochters en die van vrienden misbruikte riskeert 9 jaar cel: “Die feiten met haar papa spelen zich nog de hele tijd af in haar hoofd”

Antwerpen Anne Delespaul is nieuwe voorzitter PVDA Antwerpen: “Wij willen meer model Borgerhout in Antwerpen”

PVDA Antwerpen heeft op zijn nieuwjaarsreceptie vrijdagavond nieuwe voorzitter Anne Delespaul (33) voorgesteld. “In Borgerhout tonen we dat een echt sociaal beleid mogelijk is. Wij willen dat model uitbreiden in Antwerpen”, sprak de kersverse voorzitter haar achterban voor het eerst toe op de nieuwjaarsreceptie.

20 januari