UZA start als eerste Belgisch ziekenhuis met nieuwe generatie immuuntherapie: “Een ware revolutie”

Antwerpen Nieuwe lokalen en stevig likje verf: Kansenhuis in Rolwagen­straat opent vernieuwde sociale dienst

Het Kansenhuis van Bond Zonder Naam opende vandaag een vernieuwde sociale dienst in de Rolwagenstraat. Dankzij donaties, subsidies van de stad Antwerpen en een samenwerking met Filet Divers vzw kan de beweging de meer dan 600 hulpbehoevenden per jaar in een opgefriste ruimte ontvangen. Maatwerkbedrijf Manus nam de verbouwing op zich.

17 mei