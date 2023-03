Uur file op Antwerpse Ring richting Gent vanaf Antwerpen-Noord tot Berchem

Illegale gokspelcoö­r­di­na­tor uit Deurne gearres­teerd

De Kansspelcommissie en PZ Antwerpen hebben een 38-jarige man uit Deurne gearresteerd in een onderzoek naar illegale gokpraktijken. Dat gebeurde in opdracht van het Antwerps parket. De verdachte bood Nederlandse gokkers sportweddenschappen aan die in Nederland verboden zijn.