Uroloog Bo Coolsaet (83) weer vrij na jaar cel voor verkrachting van minderjarige patiënte

Coolsaet was als 82-jarige een van de oudste gevangenen in ons land. De uroloog werd in december 2021 in beroep veroordeeld tot vier jaar cel waarvan de helft effectief, voor het aanranden en verkrachten van een minderjarige patiënte. Vorig jaar in maart meldde hij zich aan in de gevangenis van Brugge om zijn straf daar uit te zitten.

Op basis van een nieuw rapport werd geoordeeld dat er weinig risico is op recidive. De uroloog mag de rest van zijn straf thuis uitzitten, onder strenge voorwaarden. Hij mag uiteraard geen nieuwe feiten plegen en moet zijn slachtoffer vergoeden. Er is bovendien ook een contactverbod opgelegd.

Vibrerend instrument

Het slachtoffer van het misbruik was 15 toen ze Coolsaet in mei 2006 consulteerde voor pijn in de onderbuik. Zijn diagnose luidde “interstitiële cystitis”, of blaaspijnsyndroom. De uroloog gebruikte bij de behandeling een vibrerend instrument, waardoor de crème die in haar urinebuis werd ingebracht beter geabsorbeerd zou worden. Volgens de vrouw bracht Coolsaet haar met het apparaat tot een orgasme en raakte hij er zelf ook opgewonden van. Hij zou haar in haar nek gekust hebben en aan de billen en borsten betast hebben.

Bo Coolsaet heeft het misbruik van zijn minderjarige patiënte altijd ontkend. Het openbaar ministerie vorderde zowel in eerste aanleg als in beroep de vrijspraak, maar de feiten werden telkens bewezen verklaard. Het hof van beroep bevestigde begin december 2020 de straf die hij in eerste aanleg had gekregen: vier jaar cel, waarvan de helft effectief.

Nadien trokken Coolsaet en zijn advocaten nog naar het Hof van Cassatie, maar ook daar werd het beroep verworpen. De arts moest zich dus alsnog aanmelden in de gevangenis. Coolsaet zat uiteindelijk elf maanden vast, door gezondheidsproblemen op de medische boeg.

Het slachtoffer werd ingelicht over de vrijlating, maar wenst niet te reageren. Dat meldt haar advocate Christine Mussche. Volgens haar draaide het proces vooral rond de erkenning van de feiten.

