Update: Zwaar fileleed op Antwerpse Ring door twee ongevallen in beide richtingen - Kennedytunnel weer open

“De melding kwam bij ons binnen om 10.20 uur,” aldus Jana Verdegem van de federale politie. “Op dat moment zou er een ongeval zijn geweest tussen een personenwagen en een vrachtwagen ter hoogte van kilometerpaal 9.6. De vrachtwagen staat momenteel stil op de rechterrijstrook, maar de personenwagen staat dwars over twee rijstroken verspreid. Er is gelukkig enkel materiële schade en er vielen geen gewonden.”

Over de oorzaak van het accident is nog niets bekend. Wel zorgt het voorval uiteraard voor ernstig fileleed. In eerste instantie waren drie rijstroken versperd, maar dat is nu teruggebracht naar twee. Op camerabeelden van het Verkeerscentrum is te zien dat het verkeer bijzonder traag vooruitgaat. De verwachte afhandeltijd van het ongeval is ongeveer een uur.