Update: Antwerpse Waaslandtunnel opnieuw open na korte sluiting door beschadigingen

Antwerpen Ondanks heisa rond Overmars: Port of Antwerp blijft sponsor Antwerp

Ondanks de heisa na de aanstelling van Marc Overmars als technisch directeur van de club, blijft Port of Antwerp sponsor van eersteklasser Antwerp. “We zijn sponsor in goede en kwade dagen. We komen onze huidige jaarverbintenis tot het einde van het seizoen dan ook na”, reageerde Annick De Ridder, voorzitter van de raad van bestuur van Port of Antwerp, donderdagavond in Het Nieuwsblad.

1 april