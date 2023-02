Universiteit zoekt bomen in privétuinen voor onderzoek: “Positief effect op de leefbaarheid van de stad aantonen”

ANTWERPENDe temperatuur verlagen en de luchtvochtigheid verhogen, oftewel de stad meer leefbaar en gezond maken. Dat is waar bomen in de stedelijke ruimte voor moeten zorgen. Met het project ‘Bomen zijn cool’ willen Universiteit Antwerpen en studiebureau Antea Group dat ook hard maken. Ze zijn op zoek naar mensen die hun bomen in privétuinen willen laten monitoren en welk effect ze op de omgeving hebben. Zo ook bij Jo en Willem: “De buren willen dat we onze bomen uitdoen maar wij willen hun nut bewijzen, ook voor hen.”

Minder grondwater, droger aardoppervlak en hetere zomers. Het zorgt vooral in steden voor hittestress de laatste jaren en decennia. Met het project ‘Bomen zijn cool’ willen Universiteit Antwerpen en studiebureau Antea Group - dat zich steevast focust op klimaat- en milieuprojecten - zich wapenen tegen een alsmaar minder leefbare stad.

UAntwerpen en Antea gaan een selectie maken van vijftig verschillende bomen in de stad, ook in de publieke ruimte maar in de eerste plaats bij de mensen thuis. Want hoeveel effect kan die eenzame boom in dat kleine stadstuintje nu werkelijk hebben op de stad? Alle bomen zullen minstens twee seizoenen lang gemonitord worden op luchtvochtigheid en temperatuur. UAntwerpen en Antea willen het positieve effect op beide aantonen met dit onderzoek. Voor een zo representatief mogelijk onderzoek, is men op zoek naar bomen van verschillende soorten en grootordes, verspreid over heel de stad en de districten.

Klimaatfonds

De stad steunt het project met 28.000 euro via het Klimaatfonds - het fonds steunt ook twaalf andere projecten - en neemt actief deel met een eigen bomenexpert en mensen van het Ecohuis in Borgerhout. Ook een professor Roeland Samson en Karen Wuyts, expert in stedelijke ecologie van de universiteit, volgen de resultaten van het onderzoek nauwlettend op.

Bomen in privétuinen kunnen de leefbaarheid van de stad verhogen.

Overlast?

De oproep naar privébomen was al een succes. Zo ook bij Jo Blockerye (67) en Willem Perijns (70) die hun prachtige Himalayaceder in een klein tuintje aan de Jozef Nellenslei in Deurne ter beschikking stellen aan de wetenschap. “We houden er erg van, een prachtige boom”, benadrukt Jo. “Maar de buren hebben klachten en na een paar stormen hebben we al een paar keer drastisch moeten snoeien. We krijgen vragen om onze boom volledig weg te halen maar die staat hier al vijftig jaar. Als het niet langer is. We nemen deel aan dit onderzoek om het nut van deze boom aan te tonen, het effect op de leefbaarheid van de buurt.”

“Bomen in private tuinen zorgen vaak voor hinder en in het slechtse geval zelfs voor burenruzies”, bevestigt Patrick Verdonck van Antea. “Met dit project willen we de positieve bijdrage van bomen meten voor de leefomgeving. Ze zorgen niet enkel voor verkoeling in de zomer, maar verhogen ook de biodiversiteit en luchtkwaliteit. We zijn erg trots dat we met de universiteit en het Klimaatfonds kunnen meebouwen aan een leefbare stad Antwerpen.”

Draagvlak

Na de lente komen UAntwerpen en Antea met voorlopige onderzoeksresultaten en na de zomer hoopt men al conclusies te kunnen maken. Met dit onderzoek wil men een draagvlak creëren bij inwoners van steden om meer groen te plaatsen en houden in hun private tuinen.

Mensen kunnen hun bomen nomineren voor het onderzoek via bomenzijncool.be. Deelnemers meten vanaf april tot oktober zelf de luchttemperatuur onder en rond de boom met kleine sensoren.

