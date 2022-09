Universiteit Antwerpen wil koolstof uit de lucht halen met schimmels en bacteriën

Reactor

Projectcoördinator Sara Vicca beschikt over een team van biologen, geologen, bodemwetenschappers, ingenieurs en specialisten in artificiële intelligentie. Zij willen het bestaande onderzoek rond verwering vanuit een totaal nieuwe hoek benaderen. “We gaan onderzoeken of we het verweringsproces naar ongekende snelheden kunnen opdrijven in een reactor”, aldus Vicca.

Mini-ecosysteem

“Die reactor is in vele opzichten een uitdaging”, legt onderzoeker Siegfried Vlaeminck uit. “We moeten verschillende organismen in leven houden, en hen net genoeg voedsel, CO2, water en zuurstof geven, zodat ze zorgen voor een maximale verwering. Daarbovenop moeten we de reactor optimaliseren voor verschillende organismen. We creëren dus een mini-ecosysteem in de reactor.”