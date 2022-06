Universiteit Antwerpen roept onderwijsbegeleider op matje nadat studenten opnames verspreiden met denigrerende uitspraken: “Van de orthodoxe joden heb je minder last”

V.D. beschrijft in de video het ‘taaltje van Marokkanen’ als eigenaardig en Noord-Afrikanen als amokmakers: “De orthodoxe joden zijn een gesloten gemeenschap met eigen scholen en dan heb je daar minder last van. Is het niet gemakkelijker voor iedereen dat het gescheiden blijft? Dan dat wij ons onderwijs moeten aanpassen aan iedereen? Ik sta ervan versteld dat ook zij te maken krijgen met racisme, maar toch worden die daar niet agressief en gesloten van. Die leven ook minder op straat.”

Rector van de Universiteit Antwerpen Herman Van Goethem reageert kort: “Ik als rector persoonlijk vind dit totaal ontoelaatbaar gedrag en beneden alle niveau. Het universiteitsbestuur buigt zich over deze zaak waarna eventuele stappen zullen volgen.” Of er een tuchtprocedure volgt, laat hij dus in het midden. Later vandaag volgt nog een communiqué naar studenten en personeel. V.D. was niet bereikbaar voor een reactie.