Universiteit Antwerpen roept onderwijsbegeleider en assistente op matje nadat studenten video verspreiden met denigrerende uitspraken: “Van de orthodoxe joden heb je minder last”

AntwerpenStudenten van de Universiteit Antwerpen hebben beelden verspreid waarin een onderwijsbegeleider en een practicumassistente kwetsende uitspraken zouden hebben gedaan. De opnames zijn afkomstig van een examensessie, waarbij de medewerker tegen een collega onder andere Noord-Afrikaanse jongeren als ‘agressieve amokmakers’ beschrijft. Het universiteitsbestuur buigt zich over de zaak.

Op beelden is te zien hoe onderwijsbegeleider I.V.D. van het departement Biologie op Campus Drie Eiken na een practicumexamen op 24 mei napraat met een collega. Normaal gezien worden examens nooit opgenomen, maar omdat er de voorbije maanden telkens op hetzelfde uur een les werd opgenomen, draaide de camera door. Een student botste toevallig op de video en stuurde die door naar leidinggevenden binnen de faculteit. Gisterenavond werd ook de rector op de hoogte gebracht.

Volledig scherm Archiefbeeld van Campus Drie Eiken. © Klaas De Scheirder

De collega van V.D., een practicumassistente, beschrijft in de video het ‘taaltje van Marokkanen’ als eigenaardig en Noord-Afrikanen als amokmakers: “De orthodoxe joden zijn een gesloten gemeenschap met eigen scholen en dan heb je daar minder last van. Is het niet gemakkelijker voor iedereen dat het gescheiden blijft? Dan dat wij ons onderwijs moeten aanpassen aan iedereen? Ik sta ervan versteld dat ook zij te maken krijgen met racisme, maar toch worden die daar niet agressief en gesloten van. Die leven ook minder op straat.”

Quote Het praktijk­exa­men zal door andere docenten worden verbeterd Universiteit Antwerpen

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Zonder het te weten werd het examen waar onderwijsbegeleider I.V.D. toezicht hield opgenomen. Haar collega die niet in beeld was maakte enkele denigrerende uitlatingen. © RV

Verder klinkt ook: “Dit weekend hoorde je weer dat Brusselse jongeren amok maakten aan een meer. Wees daar maar zeker van dat dat Noord-Afrikaanse jongeren zijn. Portugezen en Brazilianen zijn ook Zuiders maar die zijn zo niet. Brazilianen zijn wel lawaaierig, maar die staan tenminste niet zo agressief.”

Rector van de Universiteit Antwerpen Herman Van Goethem reageert kort: “Ik als rector persoonlijk vind dit totaal ontoelaatbaar gedrag en beneden alle niveau. Het universiteitsbestuur buigt zich over deze zaak waarna eventuele stappen zullen volgen.” Of er een tuchtprocedure volgt, laat hij dus in het midden. V.D. was niet bereikbaar voor een reactie.

‘Respectvolle cultuur’

De universiteit lichtte intussen ook de studenten en medewerkers over de situatie in en vraagt voortaan geen beelden van lesopnames meer te delen: “Onze universiteit wil dan ook gelijke kansen en ontplooiingsmogelijkheden bieden aan iedereen. Werken aan diversiteit vraagt een volgehouden inspanning en een opbouwende, positieve attitude. Als universiteit zullen we nog meer dan voordien inzetten op een respectvolle cultuur onder medewerkers en studenten.”

“UAntwerpen gaat na welke maatregelen moeten worden genomen in antwoord op wat gebeurd is. Het praktijkexamen zal door andere docenten worden verbeterd. We willen er ook op wijzen dat zulke interne opnames niet verspreid mogen worden.”

Intussen vond de video ook zijn weg op sociale media. Kif Kif, een Vlaamse non-profitorganisatie, die strijdt tegen ongelijkheid en racisme, spreekt zich op Twitter uit: “De beeldfragmenten tonen geen rotte appels, maar zijn bewijs van het structureel racisme.” Kif Kif gaat naar eigen zeggen contact opnemen met de universiteit.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Zonder het te weten werd het examen waar onderwijsbegeleider I.V.D. toezicht hield opgenomen. © rv

LEES OOK:

Herbekijk ook: Onderwijsbegeleider UAntwerpen doet denigrerende uitspraken