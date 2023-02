Universiteit Antwerpen onderzoekt fraudegeval met intelligente superapp ChatGPT

Mocht de fraude bewezen worden, kan de UAntwerpen de betrokken student een sanctie opleggen. “Fraude met AI staat gelijk aan bijvoorbeeld spieken of het gebruik van hulpmiddelen zoals gsm’s”, verklaart Peter De Meyer, de woordvoerder van de UAntwerpen, woensdagavond aan onze redactie. “Als de fout is bewezen, wordt het zogenaamde onderwijs- en examenregeling (OER) toegepast. Daarna volgt een passende sanctie. Dat kan bijvoorbeeld gaan van een nulscore op het onderdeel, of erger.”

Superapp

ChatGPT - een intelligente superapp die gratis te raadplegen is op elke browser - schrijft als een mens. Verslagen, gedichten, wetenschappelijke essays in het Nederlands, Frans of Chinees? Maakt allemaal niet uit. Ook wiskundige vraagstukken lost de artificiële intelligentie, die zichzelf traint om steeds beter te worden, op.

Geen wonder dus dat ChatGPT leerkrachten en professoren angst inboezemt. In scholen in New York is de dienst sinds begin dit jaar bijvoorbeeld verboden. Officieel uit: “bezorgdheid voor negatieve effecten op leren.” In ons land is een verbod voorlopig niet aan de orde. Wel is ons onderzoek extra waakzaam voor fraudegevallen. De UAntwerpen is naar eigen zeggen volop bezig met de ontwikkeling van een beleid omtrent artificiële intelligentie.