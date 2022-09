Uitzonderlijk: Niemand betrapt op misbruik maken parkeerplaatsen voor personen met handicap

Antwerpen Chauffeur zonder rijbewijs snijdt fietser de pas af

Een roekeloze chauffeur van een dure wagen sneed in de Paleisstraat, vlak bij het oude justitiepaleis, afgelopen zondag een fietser de pas af. Daarna reed hij met veel te hoge snelheid verder in een zone 30. Na controle kon de man geen identiteitskaart of rijbewijs voorleggen.

30 augustus