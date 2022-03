Uitslaande dakbrand op het Zuid veroorzaakt hevige rook

Wilrijk Op stap met de Indiase gemeen­schap tijdens Holi: “Deze dag draait om blijdschap en plezier”

Het Steytelinckpark in Wilrijk is nog nooit zo kleurrijk geweest: vandaag, zaterdag 19 maart, vierde de Indiase gemeenschap er Holi, de tot de verbeelding sprekende feestdag waarbij kleurrijke poedertjes in het rond vliegen. Wij volgden Akash (51) en zijn gezin tijdens de belangrijkste dag van het jaar voor hindoes. “Het zou fantastisch zijn om in Antwerpen één groot holifeest te organiseren, waarop iedereen welkom is”, klinkt het.

