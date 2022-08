Uitslaande brand in kledingzaak op Vleminckveld: “We zagen de vlammen uitslaan en hoorden een raam kapotspringen.”

AntwerpenIn kledingwinkel Shangri La aan de Vleminckveld is donderdagochtend een hevige brand uitgebroken. Tegen dat de brandweer aankwam, was het vuur uitslaand geworden. Door een gebrek aan zuurstof doofde het vuur snel en kreeg de brandweer het snel onder controle, maar niet voordat de brand een enorme ravage aanrichtte in de winkel. Niemand was aanwezig toen het vuur begon. “Ik dacht: ‘Heeft ze nu iets met haar ramen gedaan?’.”

“We waren hier gewoon aan het werk toen rond half tien iemand ons waarschuwde dat er iets aan de hand was aan de overkant,” aldus een werkneemster van lunchbar Cafématic. “Toen zagen we ineens de vlammen naar buiten komen en hoorden we dat de binnenkant van één van de dubbele ramen kapotsprong.”

Een kleine menigte verzamelde zich donderdagochtend op het pleintje waar de Vleminckveld, Bredastraat, Happaertstraat en Kleine Markt samenkomen. De reden voor de belangstelling: een uitslaande brand in een lokale kledingwinkel, genaamd Shangri La. “We kregen de melding om exact 9.30 uur,” vertelt de brandweerofficier ter plaatse. “Bij aankomst zagen we dat er bijzonder veel rookontwikkeling was op het gelijkvloers en we zijn dus onmiddellijk overgegaan tot blussen. Het vuur was, ondanks het feit dat textiel enorm goed kan branden, snel onder controle. Wel is er aanzienlijke schade in de winkel.”

Nog maar twee jaar bezig

De binnenkant van het pand is inderdaad fel zwartgeblakerd en een steunbalk langs de bovenkant van de ruimte is duidelijk aangetast door de hitte. “Gelukkig was er niemand in het pand aanwezig toen het gebeurde,” gaat de officier verder. “Het brandalarm ging af in het hele gebouw (de winkel maakt deel uit van een groter appartementcomplex, red.), waardoor alle bewoners op tijd naar buiten konden gaan. We zijn nu de schade in de andere ruimtes aan het controleren, maar die lijkt heel goed mee te vallen. Ondertussen kunnen alle bewoners weer naar binnen.”

Shangri La was net een tweetal jaar in bedrijf. Een van de verkoopsters stond vanmorgen met grote verslagenheid naar de interventie te kijken. “Ik was in paniek toen ik het hoorde,” vertelt ze aangedaan. “Mijn dochter, die hier iets verderop woont, belde me op. Er was gelukkig niemand aanwezig, want de winkel was gesloten.”

Terwijl de brandweer de laatste stukken kledij, die mogelijk nog kunnen heropflakkeren, naar buiten brachten, namen de bewoners opnieuw hun intrek in het pand. Wel bleek dat de parkeergarage nog vol rook stond, maar een beetje ventilatie bracht de oplossing. “Waarschijnlijk hebben we hoogstens rookschade,” vertelt de man die boven de winkel woont. “Ik was hier iets gaan drinken en liep naar huis toen ik opmerkte dat de ramen van de winkel helemaal wit waren. Ik dacht al: ‘Heeft ze nu iets met haar ramen gedaan?’. Maar toen zag ik de rook en hebben we meteen de brandweer gebeld. Blijkbaar heeft het vuur zichzelf grotendeels gedoofd wegens een gebrek aan zuurstof. Enorm spijtig wel voor de winkel, want het leek wel alsof er net een nieuwe collectie in de etalage stond.”

