Uitreiking beste restaurants ter wereld volgend jaar in Antwerpen

De World's 50 Best worden ook wel de Oscars van de restaurantwereld genoemd. Mirazur, in het Franse Menton, werd deze week verkozen tot het beste restaurant ter wereld. De Librije in Zwolle eindigde op plaats 46. The Jane in Antwerpen van de Zeeuwse topchefs Nick Bril en Sergio Herman behaalde de 99ste plaats, net voor Amber in Hong Kong van Vlissinger Richard Ekkebus (102).