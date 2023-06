UITGETEST. Wij gingen hamburgers eten op Dripfest: “Streetfood voor de gegoede klasse”

LIVE. Supporters van Antwerp, Genk en Union schreeuwen hun ploeg naar de landstitel: “Het kampioen­schap pakken ze ons niet meer af”

Vorige week liet Antwerp zijn kans op de titel liggen tegen Union. Vanavond kan Antwerp, Genk of Union landskampioen worden. De supporters van de drie clubs doen er op dit moment alles aan om hun ploeg over de streep te trekken. “Ja, ik ben nerveus”, geeft uitbater van café Stadion in Deurne en Antwerp-supporter Lorenzo Grieten (32) toe. Volg alle supportersgekte in onze blog.