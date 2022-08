UITGETEST. Het vernieuwde Museum voor Schone Kunsten: “Het testpubliek ziet dingen waar het museum zich blind op staart”

ANTWERPEN Erg succesvol­le doorstart Museum­nacht: “Met 8.600 bezoekers nét niet uitver­kocht”

Twintig Antwerpse musea zetten hun deuren open in de nacht van zaterdag op zondag om nachtraven en cultuurliefhebbers te verrassen met muziek, vertellingen, workshops en dans. Met 8.600 tickets was de eerste Antwerpse Museumnacht in drie jaar tijd net niet uitverkocht.

7 augustus