Uitbaters café De Vryheyt hebben nog geen afscheid genomen of er is al een nieuwe cafébaas op komst: “Na 33 jaar horeca-ervaring is het tijd voor wat anders nu”

ANTWERPENWissel van de wacht in een instituut op de horeca-hotspot Troonplaats: café De Vryheyt. Uitbaters Han Vandenbroeke (47) en Kristien Uytterhoeven (45) gaan van de echte vrijheid genieten nu en trekken de wijde wereld in. Stamgasten hoeven niet te treuren, want het café is intussen al overgenomen, door een vooralsnog mysterieuze, nieuwe eigenaar en uitbater.

De Troonplaats moet samen met de Dageraad- en Draakplaats de meest populaire cafébuurt zijn buiten de Leien. Met onder andere Café Plastron, Bar Bertil, het nieuwe Bananafishbar en vooral café De Vryheyt is er altijd wel animo te vinden op het plein waar er quasi heel de dag rechtstreeks zonlicht is. ’s Ochtends is het erg druk in de ontbijt- en lunchbars op het plein, in de namiddag zitten alle terrassen vol en binnen aan de toog is het vertoeven tot de late en soms vroege uurtjes.

Kristien Uytterhoeven (45) en Han Vandenbroeke (47) zwaaien al negen jaar met de plak in De Vryheyt. Met in totaal 33 jaar horeca-ervaring - Han is onder andere de bezieler van het populaire café Baron op het Zuid - heeft het koppel nu genoeg van het caféleven. Ze verkochten zowel het pand als het café aan een nieuwe eigenaar en uitbater, die zichzelf voorlopig nog niet kenbaar wil maken tot de hele papierwinkel in orde is.

Reizen en kunst

“We gaan het rustiger aan doen, letterlijk van onze ‘vryheyt’ genieten”, grinnikt het koppel. “We hebben altijd al van reizen gehouden, en dat zullen we nu meer dan ooit kunnen doen. Maar we blijven wel verankerd met Antwerpen, we hebben hier ook vier kinderen rondlopen, de Koekenstad blijft onze thuis.”

Volledig scherm De Vryheyt. © Klaas De Scheirder

“Of we onze pijlen opnieuw op een café richten, of een andere horecazaak? Helemaal niet”, benadrukt Han. “Kristien heeft altijd les gegeven, en met kinderen gewerkt, ze is ooit aan een kinderboek beginnen schrijven, maar heeft het nooit afgewerkt. Misschien dat ze dat wel terug oppikt, het is allemaal nog niet zo concreet. Hetzelfde voor mij, ik ben grafisch vormgever van opleiding, ik wil terug richting kunst en creatie. Misschien wel een klein galerijtje openen?”

Nieuwe uitbater en afscheidsfeest

Vaste klanten hoeven zich met de nieuwe De Vryheyt geen zorgen maken. “Het concept blijft quasi hetzelfde, met mogelijk zelfs dezelfde naam, of een kleine parodietje erop. De overname is op 1 mei. Ik kan mij voorstellen dat de nieuwe uitbater het café wel eventjes zal dichthouden, om zijn persoonlijke toets eraan te geven, maar lang zal de kroeg niet sluiten, want de zomer komt eraan.”

22 en 23 april plannen Han en Kristien hun afscheidsfeest, een week voor het laatste shift in het café. “Vooral om onze vaste klanten nog eens te bedanken, en passend afscheid te nemen van De Vryheyt, ons kindje, waar we negen jaar lang zorg voor hebben gedragen. Erg moeilijk zal het niet zijn voor ons om afscheid te nemen, het is tijd voor iets anders nu. En aangezien we achter de hoek wonen, zullen we nog dikwijls in De Vryheyt over de vloer komen, aan de andere kant van de toog”, knipoogt het koppel.