Uitbater fietsenwinkel blijkt gestolen fietsen te verkopen: verraden door klant

Het wijkteam van Berchem kreeg afgelopen donderdag een man in de gaten die verdacht veel interesse toonde voor de fietsen rond het station van Berchem. De nieuwsgierigaard sprong in het oog omdat de fiets waarmee hij reed veel te groot voor hem was. Toen hij gecontroleerd werd, bleek hij gekend te zijn bij de politie voor diefstallen. Hij beschikte ook niet over een sleutel van het fietsslot. Hij verwees de politie door naar een fietsenwinkel in de buurt waar hij de fiets vandaan zou hebben.