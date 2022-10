UAntwerpen zamelt menstruatiemateriaal in: “Aan alle toiletten een mandje voorzien met menstruatieproducten”

Groter plan

“Vorig jaar gingen de ingezamelde producten naar goede doelen die de studenten van de Antwerp Management School hadden uitgekozen, maar omdat de menstruatieproducten bleven binnenkomen, kunnen we nu ook materiaal verdelen aan onze toiletten. We rekenen op de solidariteit en beleefdheid van de passanten om alleen mee te nemen wat ze op dat moment nodig hebben. Omdat we de producten zo openlijk tonen, hopen we ook het taboe rond menstruatie te doorbreken. De inzamelactie is een eerste stap in een groter plan om aan alle toiletten op alle campussen een mandje te voorzien met menstruatieproducten”, aldus Joostens.