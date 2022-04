UAntwerpen richt juridische denktank Pharus op

Meest actuele kennis

De nieuwe denktank biedt zo antwoorden op wettelijke, regelgevende of operationele uitdagingen waar bedrijven of overheden mee te maken krijgen bij de aanvang of tijdens het uitvoeren van projecten.

“Bij complexe vraagstukken, bijvoorbeeld over stedelijke mobiliteit of binnenvaart, zetten we een kader voor samenwerkingen op, dat rekening houdt met alle partijen. Het kan zijn dat we ons op hetzelfde domein begeven als andere actoren, maar wij hebben een andere insteek. We beperken ons niet tot het sluiten van een overeenkomst tussen twee partijen of het opstellen van algemene voorwaarden in een contract, maar we kunnen wel een model bouwen om stedelijke mobiliteit te faciliteren. Ons multiperspectief zorgt ervoor dat we zowel overheden als verschillende mobiliteitsactoren kunnen bijstaan”, aldus prof. Verheyen.