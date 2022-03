UAntwerpen organiseert Show me the Science: filmfestival met wetenschappelijk kantje

Tijdens Show me the Science nemen onderzoekers van UAntwerpen filmliefhebbers én wetenschappers mee op sleeptouw. Er worden films en documentaires getoond met een wetenschappelijk kantje. Zo verdiep je je bijvoorbeeld in de wereld van Internet of Things en artificiële intelligentie tijdens ‘Lo and Behold: Reveries of the Connected World’. De film ‘Annapolis, Giant City’ gaat dan weer over de ontwikkeling van Linkeroever.