UAntwerpen introduceert vak ‘Islam en filosofie’

“Het idee voor dit vak is ontstaan in de Onderwijscommissie Wijsbegeerte”, zegt prof. Walter Van Herck. “We wilden graag meer diversiteit in het curriculum brengen. Er bestond al een gelijkaardig vak ‘Jodendom en filosofie’ in samenwerking met het Instituut Joodse Studies, ook verbonden aan UAntwerpen. Dit nieuwe thema gaat dieper in op filosofie van de islam en de interactie tussen westerse filosofie en de islam.”